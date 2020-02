NAPOVED ZA SLOVENIJO - povzetek

Danes bo pretežno jasno, popoldne bo nekaj več oblačnosti na severu. Jutri bo večinoma jasno, zapihal bo severni veter.

NAPOVED ZA SLOVENIJO

Danes bo pretežno jasno, popoldne bo ponekod v severni Sloveniji zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12 °C.

Jutri bo pretežno jasno, zjutraj v severovzhodni Sloveniji zmerno oblačno. Dopoldne bo zapihal severni veter, ki bo ponekod na severu in severovzhodu okrepljen. Veter bo zvečer oslabel in ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 9 do 14 °C.

OBETI

V soboto bo pretežno jasno. V nedeljo bo sončno z občasno gostejšo koprenasto oblačnostjo. Popoldne se bo na jugozahodu pojavila nizka oblačnost. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter, še topleje bo.

VREMENSKA SLIKA

Nad jugozahodno Evropo, Alpami in zahodnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi razmeroma topel in suh zrak.

NAPOVED ZA SOSEDNJE POKRAJINE

Danes bo pretežno jasno, popoldne se bo v krajih severno od nas zmerno pooblačilo.

Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo severni veter, ki bo ponekod v krajih severno in vzhodno od nas tudi okrepljen.